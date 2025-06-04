Küçükçekmece'de Park Yeri Kavgası

Küçükçekmece'de iki iş yeri sahibi arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güldallar Sanayi Sitesi'nde dün sabah saatlerinde iş yeri sahibi Yakup Kaplan, aracını dükkanının bulunduğu sokağın başına park etti.

Dükkanın bitişiğindeki iş yeri sahipleri, kendi otomobillerini koymak için Kaplan'dan aracını bulunduğu yerden kaldırmasını istedi.

Tarafların sözlü tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son bulurken, Yakup Kaplan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, Kaplan'la kavga eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anı, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Yakup Kaplan, park yeri nedeniyle darbedildiğini belirterek, "Aracımı park ettiğim yerden kaldırmamı istediler. Kendi araçlarını park edeceklerini söylediler. Orası dükkanlarının önü değildi. Aracı kaldırmayacağımı söyledim. Daha sonra 3 kişi dükkanıma gelerek bana saldırdı. Darp raporu alarak şikayetçi oldum." diye konuştu.