Küçükçekmece\'de silahlı kavga: 17 kişi yaralandı

Güncel

-Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Küçükçekmece'de akraba olan iki aile arasında 'tehtit mesajı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 17 kişi yaralandı yaralandı. Polis ekipleri olay ilgili yaptığı çalışmanın ardından 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına şüphelilerden 17'si adliyeye sevk edildi. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

Olay, 16 Temmuz Salı günü 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kule Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin telefondan gönderdiği 'tehtit mesajı' nedeniyle başlayan kavgada 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen akrabalar arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma polisin müdahale etmesiyle son buldu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.