Küçükçekmece'de Tır Binaya Çarptı

Küçükçekmece'de inşaat malzemesi yüklü tırın çarptığı binanın girişinde hasar oluştu.
Tevfikbey Mahallesi Dördüncü Mutlu Sokak'ta yokuş aşağıya doğru ilerleyen inşaat malzemesi yüklü 34 EFS 131 plakalı tırın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.
Tır, 1. Çakır Sokak'taki 2 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada, binanın girişindeki duvar ile demir sundurmada hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.
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