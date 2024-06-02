Küçükçekmece'deki Çöken Binada 5 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki Çöken Binada 5 Yaralı

Küçükçekmece\'deki Çöken Binada 5 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada, 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye nakledildiğini belirtti. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirildi.

02.06.2024 11:02
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(İSTANBUL) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili "5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Koca, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki Çöken Binada 5 Yaralı - Son Dakika

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