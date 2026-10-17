Küçükçekmece'de çatırdama sesleri paniğe yol açtı! 14 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çatırdama sesleri paniğe yol açtı! 14 daireli bina tahliye edildi

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir dairenin banyosundaki fayansların çatladığını fark eden sakinler, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. Belediye ekiplerinin kontrolünün ardından 7 katlı bina güvenlik gerekçesiyle geçici olarak boşaltıldı, çevresine şerit çekildi ve kapısı mühürlendi.

İSTANBUL Küçükçekmece'de 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine ekiplere haber verildi. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

BANYODA FAYANSLAR ÇATLADI, BİNADAN SESLER GELDİ

Olay, saat 16.30 İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı ve 14 daireli binanın 3'üncü katındaki bir dairenin banyosunda fayansların çatladığını fark eden bina sakinleri, binadan da çatırdama sesleri geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada detaylı inceleme başlattı. Kontrollerin ardından binanın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinlerinin acil ihtiyaçları için yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi. Zabıta ekipleri ise binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı.

Kapısı mühürlenen binada detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (3)

  • Pertevniyal Lisesi Pertevniyal Lisesi:
    6 katlı sanki? Ayrıca acilen yıkılmalsı gerekiyor gibi bu binanın. 1 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Bina çatırdıyor Yetkililer zorunlu eşyaları almalarına müsade ediyor. Devamını yazmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
  • edurmaz379 edurmaz379:
    yeterli değil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çatırdama sesleri paniğe yol açtı! 14 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika
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