Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail'e Hedefli Saldırı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri konvoyu ile iş makinesini hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun geride bıraktığı bir "MK84" tipi bombanın, geçen cumartesi günü Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir askeri araç konvoyunun geçişi sırasında direnişçiler tarafından patlatıldığı belirtildi.

Tuffah Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait "D9" tipi zırhlı bir askeri iş makinesinin de yine direnişçilerce hedef alınarak patlatıldığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi vermezken, İsrail ordusundan da henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.