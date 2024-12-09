Gazze'deki İslami Cihad Örgütü'nün silahlı kanadı Kudüs Seriyeleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Netzarim Koridoru üzerindeki İsrail ordusuna ait bir merkezin bombalandığını duyurdu.
Kudüs Seriyyeleri, Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru üzerinde bir İsrail askeri merkezine saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Operasyonun Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı ile ortaklaşa düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İsrail merkezi, Yasin-107 füzeleriyle vuruldu" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, saldırının İsrail saflarındaki can kaybı ve hasarına ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Kudüs Seriyyeleri: Netzarim Koridoru üzerindeki bir İsrail askeri merkezini bombaladık - Son Dakika
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