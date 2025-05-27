Kudüs\'te Aşırı Sağcı Yürüyüş

KUDÜS, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalinin İsraillilerce kutlandığı "Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşüne çok sayıda aşırı sağcı İsrailli katıldı.
İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak üzere sokaklara dökülen İsrailliler yürüyüş sırasında karşılaştıkları Filistinlilere saldırdı.
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