Küflenmiş 2 Ton Lokum Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.
Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.
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