Kufra'da 64 Göçmen Cesedi Bulundu

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TRABLUS, 19 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde keşfedilen toplu mezardan çıkarılan kimliği belirsiz ceset sayısı 64'e yükseldi.

Libya Sağlık Bakanlığı Acil Durum Departmanı'ndan salı günü yapılan açıklamada saha ekibinin perşembeden pazartesiye kadar Kufra'nın güneyinde, "düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerinin çıkarılıp incelenmesi ve belirlenen yerlere yeniden gömülmesi" işlemleri tamamlanıncaya dek çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Libya Adli Polisi cumartesi günü Kufra'da kimliği belirsiz 59 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık 9 Şubat'ta Kufra'daki güvenlik güçlerinin, bir suç çetesi tarafından alıkonulan 76 göçmeni özgürlüğüne kavuşturduğunu ve bu kişilerin alıkonuldukları yerin yakınlarına gömülmüş 28 göçmenin cansız bedenini çıkardığını açıklamıştı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülkede yaşanan güvensizlik ve kaos ortamı nedeniyle, çoğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Akdeniz'i geçerek Libya'dan Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.