Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki Veli Süel hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü Beytullah Vurna tutuklandı.

03.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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MANİSA'nın Kula ilçesinde tali yoldan kontrolsüz olarak çıktığı hafriyat kamyonuna çekici ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Beytullah Vurna (50), tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Cevdet Gökdemir'in (62) kullandığı 35 ZA 2873 plakalı çekici ile aynı yönde ilerleyen olan Veli Süel (64) idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Beytullah Vurna'nın kullandığı 55 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Veli Süel ile yanındaki Fatma Süel (61) araçta sıkıştı. Aynı otomobilde bulunan Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile çekicinin şoförü Cevdet Gökdemir hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Veli Süel ile Fatma Süel, ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan Fatma Süel, Meral Şahin, Umay Şahin ve Cevdet Gökdemir Salihli Devlet Hastanesi'ne, Veli Süel ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veli Süel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, hafriyat kamyonunun şoförü Beytullah Vurna'yı gözaltına aldı.

Kazada yaralanan 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hafriyat kamyonunu şoförü Beytullah Vurna, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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