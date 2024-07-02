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Kula'da yeni sondaj kuyusu açıldı

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını çözmek amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açtı.

02.07.2024 09:32  Güncelleme: 11:12
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu sıkıntısı yaşayan Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemi nedeniyle il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kula ilçesinin Battalmustafa Mahallesi'ne yeni bir su kaynağı kazandırmak ve hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yer tespit çalışması yapıldı. Delgi işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasından sonra deneme pompası atıldı. Kuyudayeterli suya ulaşıldı. Alınan su numunesi teste gönderildi. Test sonuçlarına göre hat bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Mahalle sakinleri, temiz ve yeterli miktarda suya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti.

"Son sondaj çalışması ile istenilen suya kavuştuk"

Mahalle muhtarı Ali Koçak, "Mahallemiz kırsal bir mahalle olduğundan kuraklığın etkisi ile de uzun süredir su sıkıntımız vardı. Yapılan son sondaj çalışmasından istenilen suya kavuştuk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Artık su sıkıntımız bitti, mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle sakini Abdullah Yıldırım ise "Mahallemize tankerlerle su taşıyorduk. Sondaj çalışması yapıldı ve yeterli suyumuz da var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum. İhtiyacımız yüzde 90 karşılanır. Su sorunumuz çözüldü" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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