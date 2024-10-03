Kule Apartmanı Davası: İlk Duruşma Yarın

Güncel

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 103 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı'nın ilk duruşması yarın görülecek. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "Statik proje ve hesap raporu bulunmamaktadır. Çatı katında uygunsuz imalatlar yapıldığı belirtilmiştir" denildi. Raporda; müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı asli kusurlu, belediyenin yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğu tespitine yer verildi. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı, Antakya Belediyesi yapı kontrol memurları hakkında soruşturma izni talep etti.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kule Apartmanı'yla ilgili müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi G.M.T., yapı denetim firması yetkilisi N.G., statik uygulama denetçisi N.B., uygulama denetçisi E.Ö., kontrol elemanı F.Ç., A.M.A. ve T.K. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"Statik proje ve hesap raporu bulunmamaktadır"

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda özetle, Kule Apartmanı'nın yapımına 2016 yılında başlanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Binaya Antakya Belediye Başkanlığı'nın ilk olarak 13 Ocak 2016 tarih ve 14662 sayılı Yapı Ruhsatı düzenlediği, 17 Ekim 2017 tarihinde ise kapıcı dairesi ilavesi ile bağımsız bölüm sayısının 53'e çıkması ve toplam inşaat alanının 241 metrekare artması nedeniyle ikinci bir ruhsat verildiği anlaşılmıştır. Yapı Kullanım İzin Belgesi ise 14 Şubat 2018 tarihinde düzenlendiği ayrıca; analizler sonucunda dosya kapsamında binaya ait mimari proje ve zemin etüt raporu bulunurken statik proje ve hesap raporu bulunmamaktadır.

"Çatı katında uygunsuz imalatlar yapıldığı belirtilmiştir"

T.C. Hatay Asliye Ceza Mahkemesi 2018/246 Esas numaralı dosyaya İnşaat Bilirkişisi inşaat mühendisi Hakan Yağcıoğlu tarafından depremden önce sunulan bilirkişi raporunda, mevcut binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar olduğu, ruhsat projesinde 1 metre kotunda olması gereken zemin kat yerine yapılan ölçümde 4 metre kotunda olduğu, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı, ruhsat proje ve eklerine aykırı olarak çatı katında uygunsuz imalatlar yapıldığı belirtilmiştir. Dosyada Kule Apartmanı'nın enkazına ait herhangi bir fotoğraf bulunmadığı için imalat hakkında herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır."

"Bina mevzuata, projelere uygun yapıldı ve denetlendi"

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanınn asli kusurlu, belediyenin yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğu tespiti yer aldı.

İddianamede yer alan müteahhit Ömer Cihan ifadesinde, "Kule Apartmanı'nın kendisi tarafından yapıldığını ilk depremden sonra kontrol ettiğinde binanın yıkılmamış olduğunu sadece yan yattığını gördüğünü, ikinci depremde yıkılmış olabileceğini yaptığı 35 civarı binadan sadece Kule Apartmanı'nın yıkıldığını, yaptığı binaları mevzuata ve projelere uygun şekilde yaptığını ve denetlendiğini neticede onay verildiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini" beyan etti. Diğer sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak

Dosya kapsamında sadece müteahhit Ömer Cihan tutuklu bulunuyor. Sanıklar ilk kez yarın hakim karşısına çıkacak. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, avukat Ebru Ulaş'ın elde ettiği deliller neticesinde yapılan aykırılıkların bina yapım ve kontrol aşamasında var olduğu ortaya çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcısı, Antakya Belediyesi yapı kontrol memurları hakkında soruşturma izni talep etti.