Kültür İlişkileri Güçleniyor

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı" düzenlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ve sanatsal iş birliğinin güçlendirildiği, bu kapsamda, Bakan Yardımcısı Mumcu başkanlığında Bakü'de "4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı"nın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız kültür ve sanat birimlerinin üst düzey yöneticileri ile Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TİKA Koordinatörlüğü ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, kültür-sanat alanında yeni iş birlikleri geliştirme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Kültür ve sanat alanında ortak projelerle, iki ülke arasındaki köklü dostluğu daha da ileriye taşıyacağız."