Kültür, Sanat ve Spor Haftası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Kültür, Sanat ve Spor Haftası İstanbul'da Başladı

16.06.2025 15:52
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliği, 'Aile ve Oyun' temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası"nın açılış programı İstanbul'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yapılan etkinlik, "Aile ve Oyun" temasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, programın öğrencilere sanat, spor ve kültürel açıdan gelişmelerine katkı sağladığını söyledi.

Programda öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan etkinliklerin sergilendiğini aktaran Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde merkeze koyduğumuz, ana dilimizin öğretilmesi ve bütün yönleriyle, zenginlikleriyle kazandırılması yönünde başlattığımız 'Sözlük özgürlüktür' temalı 'Dilimizin Zenginlikleri' programı, Türkiye genelinde sözlük okumaları, sözlükçe yazma ve sözlük yarışmalarıyla devam etti." dedi.

Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeli'nin insanı merkeze alan, daha da geliştirilmiş bir sistem olduğunu anlattı.

Bu modelin, Türkiye'nin her yerinde bütün teknolojik bilişim sistemlerinin ve dijital teknolojilerin eğitimiyle beraber disiplinler arası ve sosyal bilimleri de içeren bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade eden Yelkenci, insana fayda üreten bir model olarak onun ürünlerini göreceklerini dile getirdi.

"Bu program hepsini taçlandırdı"

İstanbul Valisi Davut Gül ise her okulda birçok güzel etkinlik yapıldığını aktardı.

Gül, "Bakanlığımızın politikalarını en iyi şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uyguluyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sporla, sanatla, kültürle yoğrulmalarına destek vermek istiyoruz. Bu etkinlik, bu program hepsini taçlandıran bir program oldu." diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, öğretmenler ile bazı öğrenciler katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları da Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne aldı.

Çeşitli projeler yer alıyor

"Aile ve Oyun" temasıyla düzenlenen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında, öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programlarda, "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve "Harezmi Eğitim Modeli" gibi ulusal ve uluslararası projeler yer alıyor.

Söz konusu program, 16-19 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuz doğrultusunda uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür, Sanat ve Spor Haftası İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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