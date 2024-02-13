Kulu CHP Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
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Kulu CHP Yönetimi İstifa Etti

Kulu CHP Yönetimi İstifa Etti

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, il teşkilatının kabul etmediği kadın aday gerekçesiyle toplu halde istifa etti. İlçe Başkanı Ersel Çorum, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istifalarını duyurdu.

13.02.2024 22:38  Güncelleme: 22:38
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Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi istifa ettiğini duyurdu.

İlçe Başkanı Ersel Çorum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir süredir belediye başkanı adayı belirlemeye çalışılan teşkilat içinde belirlenen kadın adayın il teşkilatı tarafından kabul edilmediğini gerekçesiyle toplu halde istifa ettiklerini açıkladı.

Ersel sosyal açıklamasında şunlara yer verdi:

"Değerli Kulu halkı, biz yönetim kurulu olarak kulumuzda ilk olacak bir kadın aday belirledik. Bu süreçte Konya il başkanlığı adayımızı kabul etmedi. Bu nedenden Kulu İlçe Başkanlığı'ndan, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları olarak istifamızı verdik."

Kaynak: AA

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