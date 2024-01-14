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Kulu ilçesinde durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kulu ilçesinde durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör bulundu. Otomobilde bulunan M.K. ve C.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kulu ilçesinde durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14.01.2024 - 10:37,
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Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya- Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kulu ilçesinde durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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