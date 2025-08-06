Konya'nın Kulu ilçesinde bıçaklı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Cafer Baran Caddesi Fatih Ayhan Sokak'ta kaldırımda yürüyen Rojhat A. (32) ile Ferhat T, otomobilden inen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Rojhat A, ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Polis, olayın ardından otomobille kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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