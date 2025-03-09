Kulu'da Çocuklar İftarda Buluştu

Konya'nın Kulu ilçesinde 8-14 yaşlarındaki oruç tutan çocuklar hayırseverler tarafından iftar sofrasında bir araya getirilerek oruçlarını açıyor.

Hayırsever Sinan Ekici, yaptığı açıklamada, yardımda bulunan hayır sahiplerine teşekkür ederek çocukların mutlu olduğunu, yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Etkinliğin önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Ekici, "Oruç tutan 221 çocuğu bir araya getirdik. Akıllarında ramazan ayına ait bir anı kalsın diye böyle bir organizasyon yaptık. Büyükler örf ve adetten bir araya geliyorlar ama çocukların bir gün bile oruç tutarak ödül niyetine böyle bir organizasyon bence bir büyüğü iftara çağırmaktan daha eftaldir. Her şeye temelden başlamak lazım, temelimiz çocuklarımız." dedi.

Etkinlik hediye dağıtımı ve semazen gösterisinin ardından servislerle çocukların evlerine götürülmesiyle son buldu.