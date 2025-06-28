Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Kemaliye Mahallesi'nde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kliniğe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi.
Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, iş yeri hasar gördü.
Ekipler, silahla ateş açanları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Kliniğe Silahlı Saldırı - Son Dakika
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