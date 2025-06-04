Kulu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrildiğin kazada 2 kişi yaralandı.

Güllü T. İdaresindeki 42 GC 683 plakalı otomobil, Mandıra Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Güllü T. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.