Kulu\'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.
Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.
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