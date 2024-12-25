Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara - Konya kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet K. (36) idaresindeki 27 ANT 868 plakalı tır, Günay N. (40) yönetimindeki 16 TF 112 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralı sürücü sıkıştığı kabinden çıkartıldı.
Sürücü Mehmet K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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