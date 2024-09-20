Kulu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahallede bir evin müştemilatına farklı kişilerin girdiği yönünde ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası F.D'ye ait olduğu öğrenilen müştemilata operasyon düzenlendi.

Müştemilatta yapılan aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 28 bin 600 lira, 76 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 49 fişek, 3 bıçak, bir miktar esrar, kutu içerisinde kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.