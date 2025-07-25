Kumluca\'da 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası Başlıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından bu yıl ilk kez organize edilen turnuvada 3x3 sokak basketbolu heyecanı yaşanacak.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek, gençlere rekabetin yanında dostluğu, takım ruhunu ve fair-play kültürünü aşılamak için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Turnuvanın ilçeye yeni bir soluk getireceğine inandığını belirten Avcıoğlu, "Turnuvamızda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Sıcak yaz günlerinde turnuvaya bu kadar katılım ve ilgi olması bizleri ziyadesiyle sevindirdi. İlçemizdeki ve bölgemizdeki tüm basketbol severleri turnuvamızı izlemeye davet ediyorum." dedi.

Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerindeki karşılaşmalar, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 3 kategoride 20 takım mücadele edecek. Kura çekimi ile eşleşmelerin belirlendiği turnuva 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.