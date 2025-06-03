Kumluca\'da Depreme Dayanıklı Kent Yapısı İçin Çalışmalar Başlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde depreme karşı dayanıklı ve güvenli bir kent yapısının oluşturulması amacıyla mikro bölgeleme etüt çalışması başlatıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin sağlıklı kentleşme sürecine yön verecek her adımı, bilimsel veriler ve teknik analizler ışığında yaptıklarını belirtti.

Projenin yaklaşık 971 hektarlık alanda gerçekleşeceğini aktaran Avcıoğlu, ilçenin sürdürülebilir ve planlı gelişimini sağlamak için yürütülen çalışmanın daha dirençli ve güvenli bir yapılaşma için önemli bir adım olacağını ifade etti.

Proje kapsamında 45 noktada toplam bin metreyi bulan sondaj çalışmaları yapılacağını anlatan Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte alınan numuneler, laboratuvarlarda analiz edilerek zemin özellikleri bilimsel verilerle ortaya konulacak. Ayrıca 15 Manyetik Alan Sismik Yöntemi (MASW) 30 profil sismik kırılma ve 40 mikrotremor ölçümü ile kapsamlı bir yer bilimsel veri seti oluşturulacak. Bu sayede hem mevcut yapıların güvenliği artırılacak, hem de yeni yapılacak inşaat projeleri için güvenilir bir altyapı oluşturulacak."