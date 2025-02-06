Kumluca\'da Fakülte Kapatılmasına Tepki

Güncel

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması yönünde alınan karardan rahatsız olduklarını belirterek, fakültenin kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması kararıyla ilgili konuşan Avcıoğlu, fakültenin kapanmaması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

Fakültenin kapatılma kararının kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Bu fakültemizin kapatılması kararı bizleri derinden üzmüştür. Kumluca Eğitim Vakfı olarak yargı yoluna başvuracağız. Fakültenin kapatılma gerekçesi olarak gösterilen staj imkanı ve diğer eksikliklerle ilgili gerekli alt yapı çalışmalarını kurumlarla ortaklaşa takip ederek giderme yolunda adımlar atacağız. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) kapatma kararını geri çekmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Kumluca Belediyesi, sivil toplum örgütü ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, ilçenin fakülte alanındaki gelişiminin sürmesi için gerekli mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.