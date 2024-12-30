Kumluca\'da Öğrenciler Ödüllendirildi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kumluca Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Eğitime Destek Platformu Başkanı Adnan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Büke, Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Durmuş Yavuzer, Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Çelik ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Güneş, Kur'an-ı Kerim, ezan okuma, hafızlık kategorilerinde dereceye giren öğrenciler Işılay Veziroğlu, Yakup Taha Koçak, Ömer Faruk Çelebi, Hamza Bilgili, Muhammed Enes Erdal, Ömer Faruk Kaya'ya ödüllerini verdi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Güneş, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.