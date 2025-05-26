Kumluca'da Orman Yangını: 1 Hektar Zarar

Kumluca'da orman yangını

1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi Altınyaka Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına

1 adet helikopter 4 arazöz 3 adet su ikmal aracı ve karadan yangın işçileri ile etkin ve hızlı şekilde müdahale edilen ve kontrol altına alınan yangında 1 Hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.