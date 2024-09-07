Kumluca'da Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Kumluca'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nin yaklaşık bin 600 rakımında orman yangını meydana geldi. Sabah ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Bölgede kara ekiplerinin yanı sıra havadan 1 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.
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