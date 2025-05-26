Kumluca\'da Orman Yangını

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ediyor.
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