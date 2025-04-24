Kumluca\'da Orman Zararlılarıyla Mücadele

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışması başlatıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, yaptığı açıklamada, çam kese böceği zararlısıyla, biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında yararlı böcek ürettiklerini belirtti.

Yararlı böcekleri kızılçam ormanlarına saldıklarını anlatan Okudan, "Bu yıl laboratuvarımızda yaklaşık 9 bin faydalı böcek ürettik. Bu böcekleri zararlının görüldüğü ormanlık alanlara bırakarak, zararlı ile mücadelesini takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yöntem ile zararlılarla biyolojik mücadele yürüttüklerini aktaran Okudan, faydalı böceklerin doğada da üreyerek çoğaldıklarını kaydetti.