Kumpir Zehirlenmesi: İşletme Sahibi Hakkında İddianame - Son Dakika
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Kumpir Zehirlenmesi: İşletme Sahibi Hakkında İddianame

İzmir Buca'da kumpir sonrası ölen kadının davasında işletme sahibi 20 yıla kadar hapisle yargılanacak.

13.05.2025 16:10
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İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin tutuklanan iş yeri sahibi hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle Buca'daki bir işletmede kumpir yemesinin ardından sağlık sorunları yaşayan ve 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık N.D. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporuna göre Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkiklerle ölümün meydana geliş şeklinin "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, iş yerinde satışa sunulan kumpirin salmonella bakterisi taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturduğu kaydedildi.

İşletme sahibi N.D. hakkında, Servet Polat'ın ölümü, diğer müştekilerin zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumpir Zehirlenmesi: İşletme Sahibi Hakkında İddianame - Son Dakika

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