Kumpirden Zehirlenme Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumpirden Zehirlenme Davası Başladı

31.07.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kumpirden zehirlenerek ölen kadının davasında iş yeri sahibi 20 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin tutuklanan iş yeri sahibinin 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Davanın İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması, bu mahkemenin salonunun yetersizliği sebebiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık iş yeri sahibi N.D, müştekiler, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık N.D, iş yerini eşiyle çalıştırdıklarını belirterek, ürünlerde kullanılan malzemeyi günlük olarak aldıklarını, olaydan bir hafta önce de denetlendiklerini savundu.

N.D. denetime gelen ekibin iş yerinde kumpir de yediğini belirterek, "Daha sonra heyet teşekkür edip gitti. Hijyene çok önem veriyoruz. Her ürünün faturası da vardır. O gün kumpiri ben yaptım. Vefat eden Servet Hanım'ın da ne yediğini bilmiyorum. 'Salmonella' bakterisi mısırda çıktı. Vefattan dolayı da çok üzgünüm." dedi.

Maktulün kızı müşteki Bahar Zeyrek ise gözyaşlarıyla annesinin ölümünde ihmali olanlardan hesap sorulmasını istedi.

Yedikleri kumpirde mısırın bulunmadığını belirten Zeyrek, "Annem bir haftada 6 kilo verdi. Annemi tuvaletini yaparken ölü buldum. Ben ve oğlum da zehirlendik. Sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktulün oğlu müşteki Murat Polat ise annesinin taburcu edildikten sonra yeniden rahatsız olduğunu ve sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada, iş yerinde kumpir yedikten sonra zehirlenen bazı kişilere de söz verildi.

Kendisiyle çocuğu ve eşinin de zehirlendiğini ifade eden A.E, "Ürünlerde çapraz bir bulaş vardı. Oğlum odasında 'ölmek istiyorum' diye bağırmıştı. Hastalık süreci 8 gün sürdü." dedi.

Zehirlendikten sonra işletmeyi arayıp uyarmış

Zehirlendikten sonra işletmeyi aradığını ve satış yapılmaması yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden D.K. ise "O gün o ürünleri kaldırsalardı bu talihsiz olay yaşanmazdı. Günde 4-5 kez acil servise gittim. İşe de gidemedim, psikolojik olarak çok etkilendim." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık N.D. ise D.K'nın uyarısının ardından aynı gün ürünleri değiştirdiğini ileri sürdü.

Müşteki ifadelerine karşı söz verilen N.D, "Çocuklarıma yedirmediğim ve kendi yemediğim hiçbir ürünü satmadım." dedi.

Duruşmada tutuklu sanık N.D'nin eşi C.D. de tanık olarak verdiği ifadesinde olay tarihinde kumpiri birlikte hazırladıklarını belirterek, zehirlenme vakalarını telefon aracılığıyla uyarı gelince öğrendiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Önlem aldınız mı?" sorusuna C.D, "İlk başta ciddiye almadık, sonrasında uyarılar gelince de dükkanı kapattık." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi C.D. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

Davanın iddianamesinde, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Zehirlenme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumpirden Zehirlenme Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
00:00
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
23:25
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
"Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
23:25
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu
Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
22:45
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
22:39
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 17:49:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kumpirden Zehirlenme Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.