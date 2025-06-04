Kurban Bayramı Mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin huzuru ve sevinci içinde olduğunu belirtti.

Kurbanın, millet için hem bir ibadet hem de medeniyetin yüreğinde asırlardır atan vakıf ruhunun tezahürü olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bireysel sorumluluklarımızla birlikte toplumsal vicdanı da kuşanmakla mükellef olduğumuz kutlu zamanlar, uhrevi olana yönelmenin, nefsi, mazlumun hakkı karşısında hizaya getirmenin de sembolüdür. Her kurban, sahibini cenabı hakka bir adım daha yaklaştırır, her halis niyet, rahmete dönüşen bir vesile olur. Kurban Bayramı'nda Hazreti İbrahim'in teslimiyeti ile Hazreti İsmail'in tevekkülünün ilahi kıssanın izinde yürür, aynı çağrıya gönülden icabet ederek manevi bir dirilişe erişiriz. Konya'mız, Selçuklu'nun irfanı ve Mevlana'nın çağrısıyla asırlardır paylaşmanın ve dayanışmanın mayasının tuttuğu bir şehirdir. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir Peygamberin ümmetiyiz. Kurban Bayramı'mızın milletimize, İslam alemine ve mazlum coğrafyalara diriliş, ferahlık ve barış getirmesini diliyor, milletimizin ve Konyalı hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."