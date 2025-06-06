Kurban Bayramı'nda 638 Bin Sağlık Çalışanı Görevde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde 1544 hastanede 638 bin 603 personelin görev yapacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabı platformundan paylaşımda bulunan Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."