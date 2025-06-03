Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat

Kurban Bayramı\'nda Et Tüketimine Dikkat
03.06.2025 12:14
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Prof. Dr. Esen Taşğın, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin kontrol edilmesini önerdi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esen Taşğın, Kurban Bayramı'nda etin ve tatlının kontrollü tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Taşğın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin arttığını, beslenme düzeninin de ani şekilde değiştiğini söyledi.

Bu dönemde yoğun tüketilen etin mide sıkıntılarına, hazımsızlık ve kilo artışına neden olduğunu, özelikle kronik hastalığı olan bireylerde sağlık sorunlarının ortaya çıktığını anlatan Taşğın, "Bu süreci, et porsiyonlarını doğru şekilde kontrol ederek, geleneksel lezzetlerden uzak kalmayıp sağlıklı beslenerek atlatabiliriz. Kurban Bayramı'nda etler evlere öncelikle taze olarak giriyor, gelen etin hemen tüketilmesi çok uygun değil, tüketim öncesi etler en az 12 saat dinlendirilmeli." dedi.

Taşğın, sağlıklı bireylerin yanı sıra kronik hastalığı olanların kendilerine özel beslenme planlarından uzak kalmamak koşuluyla et tüketimini kontrollü yapmalarını önerdi.

Bayramda sebze, meyve, posalı ve özellikle zeytinyağlı besinler ile su tüketiminin ihmal edilmemesini isteyen Taşğın, tatlı tüketimini en aza indirmek, şerbetli tatlılar yerine meyve ya da sütlü tatlıya yönelmek gerektiğini dile getirdi.

Taşğın, mangalda pişirilen etin yanmaya yakın şekilde pişirilmesinin de kanserojen bileşenleri beraberinde getireceğini belirterek, "Eti en doğru ve sağlıklı pişirme yöntemi ızgara, haşlama ya da fırındır. Zeytinyağı ve birtakım baharatların da marine edilmesi, oluşabilecek kanserojen madde bileşenlerini minimize edecektir." ifadesini kullandı.

Hipertansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlığı olanların et tüketimini sınırlaması ve diyetlerinin dışına çıkmaması gerektiğine işaret eden Taşğın, "Bu tür rahatsızlığı olanlar, günlük 100 gram tüketimin üzerine çıkmamalı. Sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzak kalmadan minimum küçük porsiyonlarla et tüketmek, bu dönemi en sağlıklı geçiştirmenin yoludur." dedi.

"Bayramı bayram gibi geçirmek için dikkat etmeliyiz"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da Kurban Bayramı'nda etin yanında şeker ve şekerli ürünlerin çok tüketilmesiyle sağlıklı ve kronik hastalığı olanların mide, bağırsak gibi sorunlarla acil servislerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda etin ve şekerli gıdaların daha dikkatli tüketilmesi önerisinde bulunan Çakır, "Mide, bağırsak, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları olanlar, akut atakları sonucu acile geliyor çünkü ciddi beslenme yükü oluşturuyor. İnsanlar, yıl boyunca dikkat etse de bayramda diyetler bozuluyor, bayramı bayram gibi geçirmek için dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder de kesildikten sonra kovalara konularak bekletilen kurban etinin kısa sürede bozulabileceğine dikkati çekerek, "Kurban etini kovalara koymayalım, kesilip parçalandıktan sonra 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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