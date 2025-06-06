Kurban Etleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) işbirliğiyle Konya'da 4025 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV görevlileri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda, Konya'da belirlenen tesiste hayvan kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kesilen 4025 hisse kurbanın eti, görevliler tarafından 5 ve 10 kiloluk şoklanmış poşetlerde paketlenerek, 12 bin 540 kişiye ulaştırılacak.

TDV görevlisi Mustafa Eşer, AA muhabirine, 1993'ten bugüne kadar kesilen 5 milyon 409 bin 310 kurban hissesinin, milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattığını söyledi.

Bu yıl 32'incisi düzenlenen vekaletle kurban kesim programının, geçen yıla göre daha güçlü bir destekle devam ettiğini anlatan Eşer, "Vekaletle kurban bağış alımı, bugün 17.00 itibarıyla tamamlanacak. Şu anki rakamlar, vakfımıza duyulan güvenin artarak sürdüğünü memnuniyetle göstermektedir." dedi.