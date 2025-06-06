Kurban Kesimi Sırasında 497 Yaralı

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 497 kişi hastanelere başvurdu.

Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 118 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Ordu'da ise 119 kişi kurban keserken yaralandı. Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde kurban kestiği sırada parmağından yaralanan Selman Ceylan (27), Ordu Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan, gazetecilere, sol el serçe parmağını kestiğini belirterek, "Bıçakla kurbanlık ineğin derisini yüzerken ufak bir kesik oluştu, dikiş attılar." dedi.

Rize'de 128, Giresun'da 47, Gümüşhane'de 33, Bayburt'ta 29 ve Artvin'de 23 kişi kurban keserken bıçakla ve hayvan darbesiyle yaralandı.