Kurban Pazarı Durgunluğu - Son Dakika
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Kurban Pazarı Durgunluğu

05.06.2025 16:45
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Ankara'daki kurban pazarında alıcıların azalması ve yüksek fiyatlar besicileri zorluyor.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Kurban Bayramı arifesinde Ankara'daki Mühye Köyü'nde kurulan kurban pazarında geçtiğimiz yıllara göre satışlar durgun. ANKA Haber Ajansı'na konuşan besici Recep Işık, "Bayağı tenha. Kaç gündür umudumuzu bugüne bağladık. Maalesef alıcı yok. Gelen alıcılar da cebindeki son parayı söylüyor, bizi de kurtarmadığı için veremiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın arife gününde Ankara'daki Mühye Köyü'nde bulunan kurban pazarında yoğunluğun önceki yıllara göre daha az olduğu dikkati çekti. Alıcılar fiyatların yüksek olduğunda dert yanarken Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hayvanlarını satmak amacıyla getiren üreticiler de maliyetlerin arttığını belirtti. Ürünlerini satmak için arife gününü beklediklerini ancak satışların az olduğunu anlatan üreticiler, böyle giderse besiciliği bırakacaklarını da kaydetti.

"Bu gidişle zor keseceğiz"

Kurbanlık bakan Ali Eker, fiyatların pahalılığından dert yanarak, Doğru düzgün mal da yok alıcı da yok. Millet kan ağlıyor. Nasıl alacaksın? Bu gidişle zor keseceğiz" ifadelerini kullandı.

"Maliyetlerimiz üç kat arttı"

Üretici Recep Işık, maliyetlerin artması nedeniyle besiciliği bırakmayı düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bayağı tenha. Biz bugün kalabalık gelir diye bekliyorduk. Kaç gündür umudumuzu bugüne bağladık. Maalesef alıcı yok. Gelen alıcılar da cebindeki son parayı söylüyor, bizi de kurtarmadığı için veremiyoruz. Sürekli bir çelişki halindeyiz. Maliyetlerimiz üç kat arttı. Geçen sene saman 2 bin liraydı, bu sene 6 bin liraya alıyoruz. Arpa 4-5 bin lira arasındaydı, bu sene 13 bin liraya alıyoruz. Muhtemelen bırakacağız. Ben de genç bir girişimciyin ama son bir iki yıldır gidişat hiç iyi değil. Muhtemelen ben de bırakacağım."

"Alıcı alamıyor, satıcı satamıyor"

Urfalı besici Cumali İzol ise, "Geçen yıla göre durumumuz hiç iyi değil. Alıcı alamıyor, satıcı satamıyor" derken küçükbaş hayvanların fiyatlarının, emeklilerin aylık maaşından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Sivaslı besici Ali Üstüner de, "Bu sene daha az talep var. Maliyetlerden dolayı biz zaten olur fiyata vermeye çalışıyoruz ama yurttaş da kendi cebine bakıyor ve fiyatlar biraz fazla geliyor" diye konuştu.

"İki taraf da sıkıntıda"

Besici Esalet Tekinışık da, "Geçen seneye göre pazarda yoğunluk yok. Arefe günü burası tıklım tıklım olması gerekirken şu anda bomboş. Vatandaş zor durumda, biz de zor durumdayız. Biz üç sene önce bir ikramiyeye bir koyun veriyorduk, şimdi emekli maaşını koyuyor, ikramiyesini koyuyor, üzerine 5 bin lira daha koyuyor anca öyle bir koyun alabiliyor. Biz de yem fiyatlarından mağduruz. İki taraf da sıkıntıda" dedi.

Besici Can Üstüner ise, "Geçen seneye göre arife günü olmasına rağmen yoğunluk baya düşük. Geçen sene 350-400 lira civarına yem alırken bu sene 750-800 lira civarında. Emeklinin durumu belli, asgari ücretlinin durumu belli. Kurban kesmek istiyorlar, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama maliyetler bayağı etkiliyor" diye konuştu.

Sivas'tan gelen bir başka besici ise, "Müşteri de yok, para da yok. 14-15 bin lira maaş alan vatandaş nasıl kurban kesecek?" diye sordu.

"Bu sene bütçeleri zorluyor"

Alıcı Feridun Yurtakalan da kurbanların bütçeleri zorladığını söyledi ve "120, 130,  160 bin lira arasında değişiyor büyükbaş hayvanlar. Almaya çalışacağız, bulamazsak küçükbaşa bakacağız" dedi.

"Küçükbaşa iki ortak, üç ortak giriyorlar"

Besici Murat Özbek de yurttaşların artık küçükbaşı ortak satın aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda arife günü. Bugün öğleden sonra ve yarın sabah müşteri olur diye bekliyoruz. Geçen yıl dört tane alan bu sene bir tane aldı. Geçen yıl beş tane alan bir tane aldı. Sürekli müşterilerimiz var, hayvanını görmeden telefonla ayırttırıyorlardı. Onların hiçbiri aramadı. Bazıları bize bildirin diyorlardı. Aradık, 'Kesemeyeceğiz bu sene' diyorlar. Kesecek olanlar da artık büyükbaş gibi küçükbaşa iki ortak, üç ortak giriyorlar."

Alıcı Mustafa Özyurt da fiyatların pahalı olmasından dert yanarak, "Üç kişi daha bulamadık, arıyoruz. Çok zor" dedi.

Büyükbaş alıcısı Vedat Özyurt ise fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Pazar pazar geziyoruz. Olmazsa birer tane koyun alıp keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Ankara, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Pazarı Durgunluğu - Son Dakika

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