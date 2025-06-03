Kurbanlık Hayvan Satışında Uyarılar - Son Dakika
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Kurbanlık Hayvan Satışında Uyarılar

03.06.2025 23:04
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İstanbul Veteriner Hekimler Odası, kurbanlık hayvanların güvenli seçimi için uyarılarda bulundu.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, kurbanlık hayvanların yalnızca yetkili satış noktalarından ve veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, kulak küpesi ve benzeri resmi belgeleri bulunan sağlıklı hayvanlar arasından seçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın milyonlarca vatandaşın dini vecibelerini yerine getirdiği, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel bir dönem olduğuna işaret edildi.

Ancak bu dönemde çok sayıda hayvanın yer değiştirmesinin ve kesime gitmesinin halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından ciddi bir organizasyon süreci gerektirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde bayram süresince hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5'i kesilmektedir. Bu durum, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılması, zoonotik hastalıkların artışı, çevre kirliliği ve vektör popülasyonundaki artış gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Özellikle sıcak hava koşullarında bu riskler daha da artmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurban döneminde alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Kurbanlık hayvanlar yalnızca yetkili satış noktalarından ve veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, kulak küpesi ve benzeri resmi belgeleri bulunan sağlıklı hayvanlar arasından seçilmelidir.

Hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı, koruyucu aşıları yapılmış ve sağlıklı bir görünüme sahip olmaları çok önemlidir.

Kesimler, belediyelerin izin verdiği resmi kesim alanlarında, ehil kişiler tarafından, hayvan refahına uygun yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.

Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim kontrolü, hem etin hijyenik olması hem de insan sağlığını tehdit edebilecek durumların önlenmesi açısından zorunludur.

Atıklar çevreye gelişigüzel atılmamalı, özellikle deri, iç organ ve kan gibi hayvansal atıklar uygun şekilde toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Sokak hayvanlarının bu atıklara erişmesi, brusella, tüberküloz, ekinokok ve benzeri zoonotik hastalıkların yayılmasına neden olabileceğinden, atık yönetimi belediyeler tarafından etkin şekilde yürütülmelidir.

Vatandaşlarımız, mümkünse kendi bahçelerinde kesim yapmaktan kaçınmalı, eğer bu mümkün değilse, hijyen koşullarına uygun beton zeminlerde ve dikkatli şekilde kesim yapılmalı, bölge temizlenmeli ve atıklar usulüne uygun poşetlenip belediyelere teslim edilmelidir.

Farklı bölgelerden gelen ve bu süreçte uzun bir süre bir arada tutulan, devamında satılamayan hayvanların, geri gönderilmeyerek Et ve Süt Kurumu tarafından üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde satın alınması, bulaşıcı hastalık riskini azaltacaktır."

Kaynak: AA

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