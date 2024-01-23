Küre Dağları Karla Kaplandı

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağlarının Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oldu.

Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan orman, güzel manzara oluşturdu.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.