Kürek Festivali'nde Konserler İptal

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Rixos Tersane İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen "Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali" kapsamında açık hava konserleri iptal edildi.

Festivalde yarın Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu, 21 Eylül'de Motive & Sertab Erener konseri, 22 Eylül'de ise KÖFN, Sıla ve Murat Dalkılıç konseri gerçekleştirilemeyecek.

Kürek Festivali bugün saat 19.30'da tekne ve gondol geçit töreniyle başlıyor. Festivalde yarın liseler arası kürek yarışmaları ve kağıt bot yarışları, yelkenli ve kürek deneyimleri, çocuklar için eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festival, 22 Eylül'de ödül töreniyle son bulacak.