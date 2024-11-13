Küresel Güney Forumu Sao Paulo'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küresel Güney Forumu Sao Paulo'da

Küresel Güney Forumu Sao Paulo\'da

Brezilya'da düzenlenen forumda, gelişim raporları ve kutlama mesajları paylaşıldı.

13.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAO PAULO, 13 Kasım (Xinhua) -- Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu ilk kez, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlendi.

"Kalkınma ve Yeniden Canlanma: Küresel Güney'in Yeni Yolculuğu" temasıyla pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen forumda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kutlama mesajları okundu.

Forumun açılış töreninde Küresel Güney Medya Haber Ağı'nın tanıtımı yapıldı. Forum sırasında Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Sao Paulo Deklarasyonu, "İnsanlığın İlerlemesinin Yeni Modeli ve Küresel Önemi" başlıklı düşünce kuruluşu raporu ve "Küresel Güney'in Uyanışı" raporunun birçok dildeki sürümleri de açıklandı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin kılavuzluğunda Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa organize edilen foruma 70 ülke ve bölgedeki 170 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet kuruluşu ve işletmeden yaklaşık 350 temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sao Paulo, Politika, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Güney Forumu Sao Paulo'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
18:52 Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
18:29 Bahçeli’den İmamoğlu ve Yavaş’a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir Bahçeli'den İmamoğlu ve Yavaş'a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir
18:20 Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı
18:19 Ankaralı Turgut’tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
18:00 Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi
17:59 Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 14:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel Güney Forumu Sao Paulo'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.