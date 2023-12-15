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Küresel Mülteci Forumu 2023 Sonuçlandı

BMMYK ve İsviçre'nin ev sahipliğinde Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu 2023, mültecilerin hayatını iyileştirmek için katılımcıların taahhüdüyle sona erdi. Forumda 168 ülkeden 4 bin 200'den fazla kişi bir araya geldi ve mültecilerin eğitim, iş gücü piyasasına erişim, barış inşası gibi alanlarda hayatlarını dönüştürmeye yönelik taahhütlerini duyurdu. Ayrıca 2,2 milyar doları aşan mali taahhütler verildi ve 2030'a kadar 1 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmesi taahhüt edildi.

Küresel Mülteci Forumu 2023 Sonuçlandı
15.12.2023 - 21:41,
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde Cenevre'de düzenlenen "Küresel Mülteci Forumu 2023", milyonlarca mültecinin hayatını iyileştirmek için katılımcıların "birlikte çalışmaya devam etme taahhüdüyle" sona erdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, forumun, devlet başkanları, bakanlar, mültecilerin yönettiği kuruluşlar ve diğer katılımcılar dahil 168 ülkeden 4 bin 200'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve 10 bin kişinin programı çevrim içi takip ettiği belirtildi.

Katılımcıların, iyi uygulama örneklerinin yanı sıra eğitim, iş gücü piyasasına erişim, barış inşası, iklim değişikliği ve yeniden yerleştirme gibi alanlarda mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların hayatlarını dönüştürmeye yönelik katkı ve taahhütlerini duyurduğu ifade edildi.

Açıklamada, paydaş ülkeler, özel sektör, hayır kurumları, vakıflar, inanç temelli kuruluşlar ve diğerleri tarafından toplam 2,2 milyar doları aşan mali taahhütler verildiği bildirildi.

Mültecileri ve ev sahibi toplulukları politika, finansman araçları ve belirlenecek programlarda dikkate almaya yönelik önemli taahhütler de paydaşlarca açıklandı.

Açıklamada, ülkelerin 2030'a kadar 1 milyon mülteciyi "yeniden yerleştirme" taahhüdü verdiği aktarılarak, hükümetler ve vakıfların da topluluk sponsorluğu aracılığıyla 3 milyon mültecinin üçüncü ülkelere erişmesine yardımcı olmak için yeni bir küresel sponsorluk fonu tarafından desteklenen bir taahhüt başlattığı belirtildi.

"Yenilikçi girişimler" kapsamında nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olmak amacıyla hükümetlerden, özel sektörden, sivil toplumdan, BM'den ve diğer aktörlerden dijital koruma konusunda çok paydaşlı bir taahhüt de yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Katılımcılar, çok karmaşık sorunlara çözüm arayışında liderlik, vizyon ve yaratıcılık gösterdi. Her şeyden önce dünya genelinde milyonlarca mültecinin hayatını iyileştirmek için birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundular." ifadesini kullandı.

Her 4 yılda bir düzenlenen Küresel Mülteci Forumu, "mültecilere yönelik dünyanın en büyük buluşması" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Cenevre, İsviçre, Son Dakika

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