Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'te Kursk bölgesine girmesinden bu yana 191 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukraynalı militanların Rus topraklarına yasa dışı girişinden bu yana Kursk bölgesi sakinlerinden 191'i yaşamını yitirdi, 372'si yaralandı. Bölgedeki bazı sivil altyapılar yok edildi, bazıları da hasar gördü."

Kursk bölgesinde esir alınan 290 Ukraynalı askere yönelik 175 ceza davası açıldığı belirtilen açıklamada, "98 askerle ilgili 41 dosya incelendi. Bunlara 14 yıldan müebbete kadar hapis cezaları verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgedeki çatışmalarda Ukrayna safında Paraguay, Danimarka, Brezilya, Malta, Peru, Kolombiya ve diğer ülkelerden paralı savaşçıların yer aldığı ve bunların arandığı kaydedildi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.