Kurtulmuş'a HÜDA PAR Desteği

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti. Yapıcıoğlu, "Kurtulmuş, AK Parti'nin ve MHP'nin ilan edilmiş adayıdır. Aynı zamanda HÜDA PAR'ın da adayıdır. Destek talebi için bize geldi. Desteğimiz kendisinedir. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis'teki odasında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta; Yapıcıoğlu'na ise HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç eşlik etti.

Görüşmenin ardından konuşan Yapıcıoğlu, yarın yapılacak olan Meclis Başkanlık seçiminde Kurtulmuş'u destekleyeceklerini belirterek, "Yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Yeniden kendisi AK Parti'nin ve MHP'nin ilan edilmiş adayıdır. Aynı zamanda HÜDA PAR'ın da adayıdır. Destek talebi için bize geldi. Desteğimiz kendisinedir. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Memleket meselelerinin bir kısmını, yakın tarihte gündemde olan meselelerin bir kısmını da konuştuk. Bunlarla ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden sonra grubu bulunmayan partilerle ilgili de ziyaretlerimizi HÜDA PAR'ı ziyaret ederek başlattık. Türkiye'nin genel meseleleri, özellikle son süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan iç kalenin tahkim edilmesi bakımından, Türkiye'de barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi bakımından fevkalade önemli olan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili karşılıklı fikir teattisinde bulunduk. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışması, bu çalışmalarda takip edilecek usul, yöntemler ve Terörsüz Türkiye ile ilgili oluşturulacak komisyonla ilgili fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu. TBMM 28. Dönem Başkanlığının ikinci dönemi için de desteklerini talep ettik. Destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. TBMM çalışmalarının Türkiye demokrasisinin standartlarını yükselten, Türkiye'de barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir çalışma düzeni içerisinde olmasını önümüzdeki dönemde olmasını temenni ediyorum. Grubu olmayan diğer siyasi partilerden randevu talep ettik. Bir kısmı Ankara'da olmadığı için bugün telefonla görüşmelerimiz oldu iki değerli genel başkanla. Burada olamayacakları için onlarla görüşmelerimizi fiilen gerçekleştiremedik."