(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi X hesabından yapılan duyuru ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği açıklandı.
Ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş, Kamu-Sen Başkanı Kahveci'yi Ağırladı - Son Dakika
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