Kurtulmuş, Makamını Çocuklara Devretti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında makamını Keçiören Şinasi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a (10) devretti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Çocuklarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Kurtulmuş, 23 Nisan geleneği kapsamında makam koltuğunu Keçiören Şinasi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a bıraktı.

Kurtulmuş, TBMM çatısı altında 23 Nisan etkinliklerinin sürdüğünü belirterek, "Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren büyük coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında bir tarafıyla egemenliği, bağımsızlığı, milli kimliğimizi hatırlatıyor, diğer tarafıyla da geleceğimizi hatırlatıyor. Siz çocuklarımıza verdiğimiz değeri göstermek bakımından bunu bir çocuk bayramı olarak kutluyoruz ve dünyada sanırım çocuk bayramının olduğu tek ülke Türkiye'dir. Bu bayramı burada her sene sizlerin gülücüklerinizle, neşeli hallerinizle, geleceğe umutla bakan pırıl pırıl ışıldayan gözlerinizle aslında TBMM'de bulunan biz büyüklere de ders veriyorsunuz. Nezaket dersi, iyi niyetli olma dersi, geleceğe umutla bakma dersi veriyorsunuz. Sizlerin varlığınızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE YAPACAĞIZ'

Kurtulmuş'tan makamı devralan Berra Koramaz, TBMM'nin en değerli makamında bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "23 Nisan sadece bir bayram değildir, biz çocuklara verilen en güzel hediyedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bu ülkenin gerçek sahibinin milletimiz olduğunu dünyaya ilan etti. Biz çocuklara da bu önemli emaneti geleceğe taşıma görevi verdi. Bugün burada olmak bizler için sadece bir koltuğa oturmak değil, sorumluluk almak, çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımanın sözünü vermek demektir. Bizler çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olarak büyüyeceğiz. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere her alanda başarılar elde ederek Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapacağız. Bu yolda en büyük destekçilerimiz ailelerimiz ve öğretmenlerimizdir. Bizi sevgiyle öğreten ailelerimize, bize bilgiyi ve doğruyu öğreten öğretmenlerimize sonsuz teşekkür borçluyuz. Onların desteğiyle hem kendimize hem de ülkemize faydalı bireyler olacağız. Biliyorum ki hayallerimizin sınırı yok ve biliyorum ki bu hayalleri gerçekleştirecek olan da biz çocuklarız. Bugün buradan söz veriyorum, barış dolu bir dünya için, güçlü bir Türkiye için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü vesilesiyle tebrik ziyaretlerini kabul etti.