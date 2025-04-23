Kurtulmuş, Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş, Makamını Çocuklara Devretti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan'da makamını öğrenci Berra Koramaz'a devretti.

23.04.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında makamını Keçiören Şinasi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a (10) devretti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Çocuklarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Kurtulmuş, 23 Nisan geleneği kapsamında makam koltuğunu Keçiören Şinasi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a bıraktı.

Kurtulmuş, TBMM çatısı altında 23 Nisan etkinliklerinin sürdüğünü belirterek, "Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren büyük coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında bir tarafıyla egemenliği, bağımsızlığı, milli kimliğimizi hatırlatıyor, diğer tarafıyla da geleceğimizi hatırlatıyor. Siz çocuklarımıza verdiğimiz değeri göstermek bakımından bunu bir çocuk bayramı olarak kutluyoruz ve dünyada sanırım çocuk bayramının olduğu tek ülke Türkiye'dir. Bu bayramı burada her sene sizlerin gülücüklerinizle, neşeli hallerinizle, geleceğe umutla bakan pırıl pırıl ışıldayan gözlerinizle aslında TBMM'de bulunan biz büyüklere de ders veriyorsunuz. Nezaket dersi, iyi niyetli olma dersi, geleceğe umutla bakma dersi veriyorsunuz. Sizlerin varlığınızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE YAPACAĞIZ'

Kurtulmuş'tan makamı devralan Berra Koramaz, TBMM'nin en değerli makamında bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "23 Nisan sadece bir bayram değildir, biz çocuklara verilen en güzel hediyedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bu ülkenin gerçek sahibinin milletimiz olduğunu dünyaya ilan etti. Biz çocuklara da bu önemli emaneti geleceğe taşıma görevi verdi. Bugün burada olmak bizler için sadece bir koltuğa oturmak değil, sorumluluk almak, çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımanın sözünü vermek demektir. Bizler çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olarak büyüyeceğiz. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere her alanda başarılar elde ederek Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapacağız. Bu yolda en büyük destekçilerimiz ailelerimiz ve öğretmenlerimizdir. Bizi sevgiyle öğreten ailelerimize, bize bilgiyi ve doğruyu öğreten öğretmenlerimize sonsuz teşekkür borçluyuz. Onların desteğiyle hem kendimize hem de ülkemize faydalı bireyler olacağız. Biliyorum ki hayallerimizin sınırı yok ve biliyorum ki bu hayalleri gerçekleştirecek olan da biz çocuklarız. Bugün buradan söz veriyorum, barış dolu bir dünya için, güçlü bir Türkiye için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü vesilesiyle tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, 23 Nisan, Politika, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş, Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:04:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.