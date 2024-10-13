Kurtulmuş'tan Anayasa Açıklaması

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa ile ilgili sözlerine ilişkin, " Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması en hafif ifadesiyle bir algı meselesidir, algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'deki Türk Başkolonsluğu'nda Türk Dernekleri ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, yeni anayasa içeriğine ilişkin konuşmaktan kaçındığını belirterek, "Herkes farklı fikirleri söyleyecek ama sonuçta partiler arasında eğer Meclis'te güzel bir konsensus ortaya çıkarsa bizim zihnimizden geçen çok büyük bir katılımla parlamentoda 400'ün üstünde oyla anayasa kabul edilsin bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Sadece meclisteki partiler de değil 6 siyasi partinin grubu var. 14 siyasi parti de Meclis'te temsil ediliyor. Ama sadece partilerin görüşlerinin alındığı bir süreç değil. Bu süreçte hukuk fakültelerinin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının kararı olan, kanaati olan bu konuyla ilgili çalışması olan herkesin görüşlerinin açık bir şekilde tartışılabileceği bir platformu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmedi"

Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili sözlerine ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"Meclisin açılmasından bir gün evvel yaptığım basın toplantısı ve ondan evvelki görüşmemde, televizyon konuşmalarımda da açıklıkla ifade ettim. İlk 4 maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Kaldı ki bu konuda da çok titiz olmamız gerektiği bir süreçteyiz. Altını çizerek en az yedi sekiz kere söylediğimi hatırlıyorum. İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlatılması aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması ise en hafif ifadesiyle bir algı meselesidir, algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir.

"Algı operasyonudur"

Ben şunu söylüyorum. Usul esasa mukaddemdir. Yani anayasada hangi maddeleri yazacağınızdan daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı demokratik, şeffaf bir şekilde süreçlerin hangi yöntemlerle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna, yapımına, diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur.